В Одессу прибыли 60 французских наемников

В порт Одессы прибыли около 60 французских наемников. Об этом сообщили в пророссийском подполье. По информации издания, военные из Пятой республики добрались до черноморского побережья Украины на трех катерах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии