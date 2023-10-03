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Милонов рассказал о подготовке законопроекта о запрете гадалок

Милонов рассказал о подготовке законопроекта о запрете гадалок

В России готовится законопроект о запрете гадалок и эзотерических услуг. Об этом рассказал «Газете.Ru» автор документа, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

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