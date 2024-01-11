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Пронедра

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Украине назвали месяц, когда она потеряет выход к морю и Одессу

Украине назвали месяц, когда она потеряет выход к морю и Одессу

Украине назвали месяц, когда она потеряет выход к морю и Одессу Юлия СоколоваПока карпатские мольфары пророчили победу Украины уже в этом году, во Франции прозвучал совсем другой прогноз.

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Комментарии
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СЕ
Сергей ЕВ
Его бы слова да богу в уши
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