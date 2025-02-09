Владельцам заброшенных земельных участков с 1 марта грозит их изъятие

Порядок определен законодательством.фото: pixabay.com/firedarkС 1 марта вступает в силу новый закон, который устанавливает правила освоения земельных участков в населенных пунктах и садоводствах, если они нарушены, то владельцам грозят штрафы и изъятие.
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