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Владельцам заброшенных земельных участков с 1 марта грозит их изъятие

Владельцам заброшенных земельных участков с 1 марта грозит их изъятие

Порядок определен законодательством.фото: pixabay.com/firedarkС 1 марта вступает в силу новый закон, который устанавливает правила освоения земельных участков в населенных пунктах и садоводствах, если они нарушены, то владельцам грозят штрафы и изъятие.

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