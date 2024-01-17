Американский генерал предрек полную победу России на Украине

Задержки и прекращение помощи Украине со стороны Вашингтона обернется кардинальными изменениями на поле боя, заявил в беседе с Fox News американский генерал в отставке, экс-начальник штаба Армии США Джек Кин.
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