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Турнир претенденток. 11-й тур. Лагно сыграет с Тань Чжунъи, Горячкина встретится с Вайшали, другие партии

Турнир претенденток Торонто, Канада 11-й тур Начало партий – 21:30 по московскому времени. Лэй Тинцзе (Китай) – Анна Музычук (Украина) Тань Чжунъи (Китай) – Екатерина Лагно (Россия) Хампи Конеру (Индия) – Нургюл Салимова (Болгария) Рамешбабу Вайшали (Индия) – Александра Горячкина (Россия) Турнирное положение: Тань Чжунъи, Лэй Тинцзе – 6,5, Горячкина, Лагно – по 5,5, Конеру – 4,5, Салимова, Музычук – по 4, Вайшали – 3,5.

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