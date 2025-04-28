Грозит опасностью: у людей с этой группой крови холестерин бьет все рекорды

Генетик объяснила связь между группами крови и предрасположенностью к некоторым заболеваниям.У людей с II (А) и III (B) группами крови значительно чаще отмечается высокий уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и триглицеридов, в то время как уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП) у них, как правило, ниже.