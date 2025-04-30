Российские «Гиацинты» против ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Артиллеристы 152-мм буксируемой пушки «Гиацинт-Б» 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» продолжают выполнять огневые задачи по уничтожению артиллерии, техники, укрепленных позиций и пунктов управления БПЛА ВСУ в Херсонской области.
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