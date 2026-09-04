Кобяков: Севморпуть остается одним из самых безопасных маршрутов в мире

Северный морской путь остается одним из наиболее безопасных и экономически выгодных торговых маршрутов в мире.
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