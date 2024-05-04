Блинкен: новая американская военная помощь Украине останется инвестициями в США

Новая американская военная помощь Украине останется инвестициями в Соединенных Штатах. С соответствующим заявлением выступил руководитель Государственного департамента Энтони Блинкен, информирует РИА Новости.
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