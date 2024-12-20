Астраханка выиграла бронзу на абсолютном чемпионате России по киокушинкай

И получила специальный приз за лучшую технику. В Екатеринбурге прошли чемпионат России по киокушинкай в абсолютной категории среди мужчин и женщин, а также чемпионат России по тамэшивари (разбиванию предметов).
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