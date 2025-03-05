В России приняли закон о повторной выдаче земельных участков

РБК: Госдума приняла закон о повторной выдаче земли пострадавшим от ЧС Госдума приняла поправки в Земельный кодекс, которые в отдельных случаях позволяют россиянам получить от государства второй бесплатный земельный участок.
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