Петербургского миллиардера Дмитрия Астафьева задержали в Москве

Бизнесмен проходит обвиняемым по делу о присвоении. Силовики задержали в Москве миллиардера из Петербурга Дмитрия Астафьева, занимавшего пост гендиректора компаний «ЛенСпецСтрой», «ЛенОблСтрой» и «ЛенОблСпецСтрой» и обвиняемого по делу о присвоении или растрате.
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