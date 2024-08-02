Петербургского миллиардера Дмитрия Астафьева задержали в Москве

Бизнесмен проходит обвиняемым по делу о присвоении. Силовики задержали в Москве миллиардера из Петербурга Дмитрия Астафьева, занимавшего пост гендиректора компаний «ЛенСпецСтрой», «ЛенОблСтрой» и «ЛенОблСпецСтрой» и обвиняемого по делу о присвоении или растрате.