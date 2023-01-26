Отец сербского теннисиста Джоковича поддержал русских на Australian Open

Отец сербского теннисиста Новака Джоковича поддержал Россию на Открытом чемпионате Австралии. Срджана Джоковича заметили фотографирующимся с болельщиком с российским флагом и изображением президента РФ Владимира Путина на Australian Open — 2023.
Отец сербского теннисиста Новака Джоковича поддержал Россию на Открытом чемпионате Австралии. Срджана Джоковича заметили фотографирующимся с болельщиком с российским флагом и изображением президента РФ Владимира Путина на Australian Open — 2023.
Свежие комментарии