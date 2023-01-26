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Отец сербского теннисиста Джоковича поддержал русских на Australian Open

Отец сербского теннисиста Джоковича поддержал русских на Australian Open

Отец сербского теннисиста Новака Джоковича поддержал Россию на Открытом чемпионате Австралии. Срджана Джоковича заметили фотографирующимся с болельщиком с российским флагом и изображением президента РФ Владимира Путина на Australian Open — 2023.

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