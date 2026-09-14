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FiNE NEWS

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Польские военные получили приказ сбивать любые объекты, пересекающие воздушное пространство страны

Польские вооружённые силы получили распоряжение сбивать любые объекты, которые пересекают воздушное пространство страны, сообщил заместитель министра обороны республики Цезарий Томчик.

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