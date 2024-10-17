Количество международных переводов ВТБ за 9 месяцев выросло в 7 раз

Количество международных переводов розничных клиентов ВТБ за первые девять месяцев текущего года достигло рекордного уровня – 1,3 млн транзакций, что в семь раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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