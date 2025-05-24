Новоаннинцы стартовали со всей страной 💪💪💪 В последние выходные мая в областной столице проходит "Полумарафон ВОЛГАРАН — Забег.
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Новоаннинцы стартовали со всей страной 💪💪💪 В последние выходные мая в областной столице проходит "Полумарафон ВОЛГАРАН — Забег.