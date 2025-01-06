Ротенберг сравнил журналистов с немецкими фашистами после игры с «Витязем»

Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг после победы над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сравнил журналистов с немецкими фашистами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии