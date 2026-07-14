Шипулин о спортсменах в политике: «Думу формируют люди разных профессий. Считаю, что это правильно»

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин высказался о критике в адрес спортсменов в Госдуме. – В Госдуме немало бывших спортсменов, что нередко вызывает раздражение: мол, зачем они там? Как вы реагируете на такой скепсис? Есть что ответить тем, кто придерживается такого мнения? – Я считаю, что это ошибочное мнение.