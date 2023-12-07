Началась тотальная чистка в российской культуре: Правительство "рубит" всех несогласных

Елена Давыдова

Последние изыски режиссеров вызывают отторжение. Русская культура богата композиторами и все " мазать" патриотично или нет" нельзя. Это просто искусство или всю бредятину преподносить, что их не "пущают"из-за непатриотичности, просто смешно. Пусть со своими новомодными идеями едут на Запад и ставят там, за свои деньги или деньги их налогоплательщиков.