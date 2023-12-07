Avia.pro - Новости Культурные деятели на перекрестке: Споры о государственной поддержке и гражданской позиции Ситуация в сфере культуры в России стала одним из актуальных и спорных вопросов последних лет.
Началась тотальная чистка в российской культуре: Правительство "рубит" всех несогласных
Комментарии
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Елена Давыдова
Последние изыски режиссеров вызывают отторжение. Русская культура богата композиторами и все " мазать" патриотично или нет" нельзя. Это просто искусство или всю бредятину преподносить, что их не "пущают"из-за непатриотичности, просто смешно. Пусть со своими новомодными идеями едут на Запад и ставят там, за свои деньги или деньги их налогоплательщиков.
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15 час.
Александр Голованов
Хочется увидеть писульку с теми же подписями по поводу массовых убийств детей, женщин, стариков в Газе, направленную убийце Нетаньяху...
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14 час.
ОТ
Олег Тимофеев
С добрым утром.
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8 час.
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