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Началась тотальная чистка в российской культуре: Правительство "рубит" всех несогласных

Началась тотальная чистка в российской культуре: Правительство "рубит" всех несогласных

Avia.pro - Новости Культурные деятели на перекрестке: Споры о государственной поддержке и гражданской позиции Ситуация в сфере культуры в России стала одним из актуальных и спорных вопросов последних лет.

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Комментарии
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Елена Давыдова
Последние изыски режиссеров вызывают отторжение. Русская культура богата композиторами и все &quot; мазать&quot; патриотично или нет&quot; нельзя. Это просто искусство или всю бредятину преподносить, что их не &quot;пущают&quot;из-за непатриотичности, просто смешно. Пусть со своими новомодными идеями едут на Запад и ставят там, за свои деньги или деньги их налогоплательщиков.
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