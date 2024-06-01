Расчет пушки «Гиацинт-Б» Южной группировки войск уничтожил артиллерию и замаскированную укрепленную позицию ВСУ

Артиллерийские подразделения выполняют огневые задачи по разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения, военной техники и живой силы противника.
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