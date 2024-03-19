The Sun опубликовал видео с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон

Британский таблоид The Sun опубликовал новые кадры с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон. Авторы журнала утверждают, что это первое видео с ней после операции, которую принцессе сделали в конце прошлого года.
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