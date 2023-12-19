Территориальному фонду ОМС ЯНАО - 30 лет

В СЦМ состоялась торжественная церемония награждения. В праздничной обстановке чествовали трудовой коллектив организации, которая обеспечивает финансовую стабильность ямальских больниц и защищает права северян на получение качественной и доступной медицинской помощи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии