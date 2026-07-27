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Эксперт ТПП: новые санкции ЕС не остановят работу предприятий российского горнопрома

Эксперт ТПП: новые санкции ЕС не остановят работу предприятий российского горнопрома

МОСКВА, 27 июля, ФедералПресс. Включение крупнейших российских золотодобывающих компаний в очередной пакет санкций Евросоюза вновь вызвало обсуждение перспектив отрасли, однако оценивать ситуацию необходимо в контексте трансформации всего горнопромышленного комплекса.

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