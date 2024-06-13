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Десяти волгоградцам с тяжелыми ранениями вручили машины с ручным управлением

Десяти волгоградцам с тяжелыми ранениями вручили машины с ручным управлением

Участникам боевых действий еще предстоит освоить навыки вождения, но это их не пугает.фото: Управление соцзащиты населения Волгоградской области--> Еще десять участников боевых действий, вернувшиеся в Волгоград с тяжелыми ранениями нижних конечностей, получили ключи от новеньких «Лада Гранта».

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