Десяти волгоградцам с тяжелыми ранениями вручили машины с ручным управлением

Участникам боевых действий еще предстоит освоить навыки вождения, но это их не пугает.фото: Управление соцзащиты населения Волгоградской области--> Еще десять участников боевых действий, вернувшиеся в Волгоград с тяжелыми ранениями нижних конечностей, получили ключи от новеньких «Лада Гранта».