Тарасова жестко ответила Дюамель после обвинения российских фигуристов в допинге

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко ответила на высказывание бывшей канадской фигуристки Меган Дюамель, которая обвинила российских спортсменов в употреблении допинга на Олимпийских играх в Сочи.
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