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Результаты проверки готовности очистных сооружений плачевны

Результаты проверки готовности очистных сооружений плачевны

Летом этого года информационное пространство буквально «взорвал» отчёт депутата Государственной Думы Жанны Рябцевой о результатах проверки очистных сооружений, проводимой по поводу исполнения нацпроекта «Оздоровление Волги».

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