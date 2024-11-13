Результаты проверки готовности очистных сооружений плачевны

Летом этого года информационное пространство буквально «взорвал» отчёт депутата Государственной Думы Жанны Рябцевой о результатах проверки очистных сооружений, проводимой по поводу исполнения нацпроекта «Оздоровление Волги».
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