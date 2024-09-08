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«Российский агент!» От Харрис потребовали объяснений за поддержку Путина

«Российский агент!» От Харрис потребовали объяснений за поддержку Путина

Слова российского лидера Владимира Путина о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах американского президента взорвали информационную повестку Запада.

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Комментарии
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Eduard
А чем отличается&quot;российский агент&quot; от &quot;американского агента&quot;? Всё пытаются некими словами запугивать,хотя насебя им бы посмотреть)
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18 час.
Анастасия Гончарова
Сакральная фраза! Более и добавить нечего...😺😂
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17 час.
тимур чагалидзе
Наш президент угарает с  этой камбалы хариус)))
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14 час.

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