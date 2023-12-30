В поисках синергии

PAO-масла на российском рынке присутствуют давно. А вот GTL-основу до сих пор у нас не использовали. Поэтому выход на рынок первого локализованного и произведённого в России масла Rolf Ultra, созданного на основе GTL & PAO, можно назвать сенсацией.
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