Западу лучше поверить Путину

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Комментарии
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Samarium
На месте этих западных ублюдков сомневаться в словах НАШЕГО Президента было бы верхом глупости и тупости....Впрочем, они уже настолько деградировали, что ожидать от них можно всего, чего угодно, кроме здравых решений даже в интересах собственных стран и сохранения человечества на планете Земля.......
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14 час.
vnesterov1960 Нестеров
Наше дело правое. Значит, и Победа будет за нами!
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14 час.
Иван Ураганов
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14 час.

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