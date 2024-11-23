Западу лучше поверить Путину

Samarium

На месте этих западных ублюдков сомневаться в словах НАШЕГО Президента было бы верхом глупости и тупости....Впрочем, они уже настолько деградировали, что ожидать от них можно всего, чего угодно, кроме здравых решений даже в интересах собственных стран и сохранения человечества на планете Земля.......