Большой театр России и зал «Зарядье» подпишут соглашение о сотрудничестве

Это станет важным событием в культурной жизни Москвы В понедельник, 15 апреля, стало известно, что планируется начать широкомасштабное сотрудничество между залом «Зарядье» и Государственным академическим Большим театром России, чтобы представить жителям и гостям Москвы новые совместные постановки.