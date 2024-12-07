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Закон, порядок, государство

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В учебных центрах Восточного военного округа началась подготовка военных водителей категории «С», «Д» и «Е»

В учебных центрах Восточного военного округа началась подготовка военных водителей категории «С», «Д» и «Е»

Ранее с военными водителями были проведены теоритические занятия по изучению технических характеристик автотехники, прицепов и тралов, а также требований безопасности при ее эксплуатации.

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