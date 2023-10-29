Китайские пирамиды: ученые обнаружили уникальные древние гробницы на стройплощадке

Древние гробницы, найденные в китайском округе Чжэнчжоу. | Фото: dailymail.co.uk. Недавно на строительной площадке в китайском городском округе Чжэнчжоу (Zhengzhou) были обнаружены две уникальные древние гробницы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии