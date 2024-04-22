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В Городском саду Краснодара отремонтируют лекторий

В Городском саду Краснодара отремонтируют лекторий

В Краснодарском крае продолжаются работы по благоустройству общественных мест. Согласно информации пресс-службы администрации региона, уже были выполнены демонтажные работы и вертикальная планировка территории в одном из скверов города.

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