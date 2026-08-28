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Пятый канал

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Трамп заявил о крупнейшей нефтяной сделке США с Венесуэлой

Трамп заявил о крупнейшей нефтяной сделке США с Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп 28 августа заявил о заключении соглашения с Венесуэлой в нефтяной сфере, назвав его крупнейшей сделкой в мировой истории.

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