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Госэнергонадзор Украины обвинил власти Житомирской области в растрате электроэнергии

Госэнергонадзор Украины обвинил власти Житомирской области в растрате электроэнергии

Глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины (Госэнергонадзор) Руслан Слободян заявил, что власти Житомирской области растрачивают электроэнергию, игнорируя команды диспетчеров компании "Укрэнерго".

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