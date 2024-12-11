Двух певцов-иноагентов из России номинировали на Нобелевскую премию мира

Певицу Монеточку (Елизавета Гырдымова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и рэпера Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) номинировали на Нобелевскую премию мира, которую вручат в 2025 году, сообщил в Instagram (деятельность в РФ запрещена) журналист Владимир Раевский.