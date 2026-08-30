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Царьград

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Мартен де Рон перешёл из "Аталанты" в "Рому" за 1 млн евро

Мартен де Рон перешёл из "Аталанты" в "Рому" за 1 млн евро

Мартен де Рон, полузащитник сборной Нидерландов, переходит из "Аталанты" в "Рому". Контракт рассчитан на два года, трансферная стоимость составила 1 млн евро.

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