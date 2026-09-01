"Сравни": внедорожник BAIC BJ60 за 3 года теряет в цене 1,4 млн рублей

Эксперты финансового маркетплейса «Сравни» подсчитали, насколько снижается цена китайских автомобилей BAIC на вторичном рынке спустя 2–3 года эксплуатации.
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