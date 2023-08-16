Один день голодания сделает вас моложе на целых три месяца

Карпов Илья

Господа, выскажу свое мнение. Все это большие глупости. Голодание - запускает очень сложные процессы биохимии в организме. Здесь важно и состояние самого организма до этого, его возраст, состав его микрофлоры кишечника, даже времени года. Больших постов четыре, как и времен года. Это связано со сменой характера питания и появления новых продуктов, овощей, ягод, грибов и пр., согласно сезону. Ну, нельзя тупо переносить период смены и появление первых овощей, скажем в Израиле, на Россию. При голодании очень важны и условия внешней среды. Ну, голодаете в горах, где другое давление, ночью другие температуры, характеристики воды там тоже имеют отличия. (А ведь интересно, что ВОДА В РАЗНЫХ ПОЛУШАРИЯХ ЗЕМЛИ, из-за явления Кориолиса, ЗАКРУЧИВАЕТСЯ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ). А что можно сказать о фальсификации продуктов? Посмотрите в интернете заметки об этом. Молоко, фарш, масло, сосиски и пр. - все далеко от старых ГОСТов. Сплошные ТУ. Очень напоминает "картину" "СЕЯТЕЛЬ", нарисованную. Остапом Бендером с Кисы Воробьянинова. Он объяснил, что он художник и так видит. Очевидно, что и наши производители продуктов питания любят такие "художества". Все они РОМАНТИКИ... (с большой дороги) Арбузы? Все с десятикратным превышением ПДК по нитратам. О какой пользе голодания тогда должна быть речь? Качаться работы митохондрий ( у которых ДНК кольцевая, а наша ядерная - линейная) смены работы гемоглобинов в эритроцитах и пр. не буду. Это для вас не интересно. Просто, старайтесь больше думать, прежде чем что-то копировать, что советуют ученые из Гарварда (они тоже небольшого ума).