Что и Как?

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    Какая чушь!!!! Автора. наверное. обидели когда-то скорпион и овен, вот он и решил на них отыграться в этом посте.Главные грешники ...
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    Не читайте такую хрень. Автор явно, просто, обижен на эти знаки зодиака.Самые плохие друз...

Их может ждать успех в 10-х числах ноября: астрологи указали на 4 знака зодиака

Их может ждать успех в 10-х числах ноября: астрологи указали на 4 знака зодиака

Вторая ноябрьская декада окажется весьма удачной для многих представителей зодиакального круга. Среди всех знаков зодиака астрологи выделили 4 основных, у которых получится поймать удачу за хвост и воплотить в жизнь свои мечты и далеко идущие планы.

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