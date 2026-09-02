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Происшествия

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Сотрудники уголовного розыска задержали в Республике Крым курьера, причастного к хищению у пенсионерки более 700 тыс. рублей

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России «Ялтинское» задержан 60-летний иностранный гражданин, подозреваемый в участии в мошеннической схеме, жертвой которой стала 66-летняя местная жительница.

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