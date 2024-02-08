Депутат Роднина призвала не комментировать заявления Родченкова о россиянах

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина резко отреагировала на слова экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о дисквалификации российских спортсменов.
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