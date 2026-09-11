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Такой потолок — часть дизайна, а не скучный фон: 5 решений для тех, кто хочет уйти от стандартного белого

Такой потолок — часть дизайна, а не скучный фон: 5 решений для тех, кто хочет уйти от стандартного белого

Белый потолок — классическое интерьерное решение. Но далеко не единственное. В материале перечисляем другие любопытные способы оформления пространства.

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