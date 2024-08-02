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Военное обозрение

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Кривонос: Сделавших в Киеве ставку на истребители F-16 ждёт «горькое разочарование»

Кривонос: Сделавших в Киеве ставку на истребители F-16 ждёт «горькое разочарование»

Генерал призвал не ждать "чуда" от этих уже устаревших самолетов.

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