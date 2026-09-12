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В Татарстане женщину оштрафовали за слова о председателе СНТ в общем чате

В Татарстане суд назначил штраф в размере пяти тысяч рублей местной жительнице за оскорбление председателя садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ).

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