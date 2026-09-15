14 самых ярких актрис 2000-х годов, которые рано повзрослели и не побоялись откровенных ролей

Новое поколение российских актрис сменило расклады на экранах стремительно и бесповоротно. Зрители едва успели привыкнуть к девочкам из детских сериалов, а они уже уверенно берут на себя сложнодраматические роли, психологические вызовы и взрослые эпизоды.