14 самых ярких актрис 2000-х годов, которые рано повзрослели и не побоялись откровенных ролей

Новое поколение российских актрис сменило расклады на экранах стремительно и бесповоротно. Зрители едва успели привыкнуть к девочкам из детских сериалов, а они уже уверенно берут на себя сложнодраматические роли, психологические вызовы и взрослые эпизоды.
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