Почти вечная орбита без ксенона? Новый плазменный двигатель для спутников питается окружающим газом

Технология из МРТ помогла создать необычный космический двигатель Исследователь Штутгартского университета Франческо Романо разработал экспериментальный плазменный двигатель, способный использовать разреженную атмосферу Земли в качестве рабочего тела.
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