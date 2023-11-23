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Алексеев забросил 1-ю шайбу в НХЛ – в 42-м матче за «Вашингтон»

Алексеев забросил 1-ю шайбу в НХЛ – в 42-м матче за «Вашингтон»

Россиянин отличился в матче регулярного чемпионата с «Баффало» (4:3 ОТ).  Это был 42-й матч в лиге для 24-летнего игрока и 9-й – в этом сезоне.

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