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  • Михаил Елфимов
    Там имел 100 танге а России 10000.Есть разница?Соцпакет и все другое.Так кто богаче-Россияне или чурки?Налог "на яйца"
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Мы готовы к продолжению борьбы и победа будет за нами!

Главное  из  ответов В. Путина  на вопросы руководителей ведущих СМИ стран БРИКС.  Для  некоторого  успокоения, так  сказать,   хотя  без  разговоров  о переговорах "на  основе  Стамбульских договорённостей"  всё  равно  не  обошлось.

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